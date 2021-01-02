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Espreso.tvМирОтец британского премьера Джонсона сменил гражданство из-за Brexit

Отец британского премьера Джонсона сменил гражданство из-за Brexit


фото: Reuters
Франция одобрила предоставление гражданства отцу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - Стэнли Джонсону

Об этом сообщает Bloomberg .

По словам Стэнли Джонсона, его решение получить гражданство Франции показывает, насколько британцы привязаны к Европейскому Союзу, частью которого они больше не являются.

"Дело не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понял, я француз. Моя мама родилась во Франции. Ее мать была полностью француженкой, как и ее дед. Поэтому для меня этот вопрос возвращения того, что уже было. Я всегда буду европейцем ", - сказал Джонсон.

80-летний Стэнли Джонсон был членом Европарламента и поддерживал членство Британии в ЕС на референдуме 2016 года.

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