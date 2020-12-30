Биткоин обновил исторический максимум на уровне $ 28, 5 тысяч

30 декабря, 2020, 18:27

Криптовалюта биткоин установила новый абсолютный рекорд на уровне $ 28, 5 тысяч

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютний бирже Coindesk .

Криптовалюта биткоин 30 декабря обновила свой исторический максимум, пробив отметку $ 28 500. С начала месяца биткойн подорожал почти на половину.

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Отмечается, что биткоин продолжает так называемое "ралли Санта Клауса" в конце года, достигнув отметки в $ 28 572. С начала декабря он уже вырос на 47% и находится на пути к самому большому ежемесячному приросту с мая 2019 года.

Справка: "Ралли Санта Клауса" называют устойчивый рост фондового рынка с последней недели декабря до первых двух торговых дней января.

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