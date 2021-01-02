Bellingcat анонсировал публикацию о трех убийствах, к которым причастна ФСБ

2 января, 2021, 13:03

Группа расследователей Bellingcat опубликует материал о трех убийствах, к которым может быть причастна Федеральная служба безопасности России

Об этом заявил журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью Эху Москвы.

По его словам, публикация о трех убийствах появится в ближайшие две недели.

Грозев уже опубликовал в открытом доступе сведения о передвижении предполагаемых участников покушения на российского оппозиционера Алексея Навального. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василие Калашникове и Дмитрие Лазаревиче.

По каждому из упомянутых в таблице собраны данные об их перемещения, в том числе дать путешествий, пункты отправления и прибытия.

Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat с участием издание The Insider, телеканала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией.

23 декабря стало известно, что Bellingcat проверяет ряд резонансных отравлений на предмет причастности к ним сотрудников ФСБ.

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