Bellingcat анонсировал публикацию о трех убийствах, к которым причастна ФСБ
Об этом заявил журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью Эху Москвы.
По его словам, публикация о трех убийствах появится в ближайшие две недели.
Грозев уже опубликовал в открытом доступе сведения о передвижении предполагаемых участников покушения на российского оппозиционера Алексея Навального. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василие Калашникове и Дмитрие Лазаревиче.
По каждому из упомянутых в таблице собраны данные об их перемещения, в том числе дать путешествий, пункты отправления и прибытия.
Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat с участием издание The Insider, телеканала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией.
- 23 декабря стало известно, что Bellingcat проверяет ряд резонансных отравлений на предмет причастности к ним сотрудников ФСБ.
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