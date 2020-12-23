Bellingcat проверяет сотрудников ФСБ на причастность к отравлениям ряда российских оппозиционеров

23 декабря, 2020, 23:15

Расследовательское сообщество Bellingcat проверяет ряд резонансных отравлений на предмет причастности к ним сотрудников ФСБ

Об этом сообщил изданию "Медуза" главный расследователь Bellingcat Христо Грозева.

По словам расследователя, те же сотрудники ФСБ, которые следили за оппозиционером Алексеем Навальным, также летали вместе в Грозный и Владикавказ.

"Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального", - сказал Грозева.

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Расследователь отметил, что другие перелеты показывают, что у группы "были и другие цели".

По словам Грозева, Bellingcat сейчас проверяет причастность сотрудников ФСБ к отравлениям других российских оппозиционеров, в частности, Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.

Напомним, ранее Навальный, которого в РФ пытались убить военной ядом "Новичок", обнародовал расследование, в котором назвал сотрудников ФСБ, которых считает причастными к покушению.

Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из сотрудников ФСБ, предположительно причастных его отравлении.

Президент РФ Владимир Путин назвал расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", предположив, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США.

Христо Грозева сообщил, что Bellingcat также снимает документальный фильм о "сливе" спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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