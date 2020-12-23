Bellingcat проверяет сотрудников ФСБ на причастность к отравлениям ряда российских оппозиционеров
Об этом сообщил изданию "Медуза" главный расследователь Bellingcat Христо Грозева.
По словам расследователя, те же сотрудники ФСБ, которые следили за оппозиционером Алексеем Навальным, также летали вместе в Грозный и Владикавказ.
"Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального", - сказал Грозева.
Смотрите также: "Позвонил своему убийце": Навальный от имени помощника экс-директора ФСБ позвонил участнику покушения на него и добился признания. ВИДЕО
Расследователь отметил, что другие перелеты показывают, что у группы "были и другие цели".
По словам Грозева, Bellingcat сейчас проверяет причастность сотрудников ФСБ к отравлениям других российских оппозиционеров, в частности, Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.
- Напомним, ранее Навальный, которого в РФ пытались убить военной ядом "Новичок", обнародовал расследование, в котором назвал сотрудников ФСБ, которых считает причастными к покушению.
- Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из сотрудников ФСБ, предположительно причастных его отравлении.
- Президент РФ Владимир Путин назвал расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", предположив, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США.
- Христо Грозева сообщил, что Bellingcat также снимает документальный фильм о "сливе" спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb