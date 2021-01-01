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Espreso.tvОбществоСпасатели сняли всех людей с подъемника, который остановился на горнолыжном курорте "Славское"

Спасатели сняли всех людей с подъемника, который остановился на горнолыжном курорте "Славское"


фото: ДСНС
Спасатели справились с задачей и эвакуировали с подъемника всех 74 отдыхающих, которые застряли на нем из-за выхода из строя трансформатора

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 16:05 в пгт Славское, Сколевского района, с кресельного подъемника сняли всеx 74 человек, из них 13 детей и 3 беременных женщин. Работы завершены", - отчитались в пресс-службе.

  • Напомним, 1 января в "Славском" из-за поломки трансформаторной станции остановился подъемник на горнолыжную трассу. Спасателям понадобилось более полутора часов, чтобы снять всех 74 отдыхающих, которые застряли посреди канатной дороги.

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