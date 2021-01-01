1 января, 2021, 15:34

1 января из-за поломки трансформатора вышел из строя кресельный подъемник на горнолыжном курорте Славское

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Работниками объекта принимаются меры по подключению электрогенератору", - рассказали спасатели .

В ГСЧС отметили, что эвакуацию людей, застрявших на канатной дороге, начали в 14:20. К тому времени на подъемнике находилось около 70 человек.

К трем часам дня спасателям удалось снять 29 человек с кресельного подъемника, среди них - 5 детей.

Всего в операции приняли участие 16 работников ГСЧС. Дополнительно к операции привлекли 11 чел. личного состава и 2 ед. техники 2-го специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч).

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