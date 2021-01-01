В Карпатах остановился горнолыжный подъемник с 70 отдыхающими, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Работниками объекта принимаются меры по подключению электрогенератору", - рассказали спасатели .
В ГСЧС отметили, что эвакуацию людей, застрявших на канатной дороге, начали в 14:20. К тому времени на подъемнике находилось около 70 человек.
К трем часам дня спасателям удалось снять 29 человек с кресельного подъемника, среди них - 5 детей.
Всего в операции приняли участие 16 работников ГСЧС. Дополнительно к операции привлекли 11 чел. личного состава и 2 ед. техники 2-го специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч).
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