"Публикую последний пост", - экс-министр здравоохранения Супрун заявила, что "уходит" из Facebook
1 января, 2021, 18:37
1 января экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что прекращает вести собственную страницу в соцсети Facebook
Об этом экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook, передает Еспресо.Запад.
"В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет: украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом", - отметила Ульяна.
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"Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как будто этого больше не от кого ожидать. Примите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - добавила экс-министр.
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