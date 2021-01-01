"Публикую последний пост", - экс-министр здравоохранения Супрун заявила, что "уходит" из Facebook

1 января, 2021, 18:37

1 января экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что прекращает вести собственную страницу в соцсети Facebook

Об этом экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook, передает Еспресо.Запад.

"В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет: украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом", - отметила Ульяна.

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"Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как будто этого больше не от кого ожидать. Примите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - добавила экс-министр.

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