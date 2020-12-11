"Мочи Манту": Супрун написала книгу о здоровом образе жизни

11 декабря, 2020, 17:52

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун представила книгу "Мочи манту"

Об этом она написала на своей странице в Facebook .

"Во времена, когда украинцы боятся вакцинироваться даже несмотря на пандемию, когда после случайного чиха скупают аптечные запасы антибиотиков, когда школьные учебники учат лечить рак содой - стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, мешающих нам быть здоровыми. Встречайте - здравый смысл. Главный герой нашей новой книги "Мочи Манту", - отметила Супрун.

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Она сообщила, что с сегодняшнего дня, 11 декабря, книга выходит в продажу.



Бывшая и.о. минстр отметила, что книга призвана передать опыт ее команды, собранный за годы работы в системе здравоохранения.

"Для книги мы подобрали темы ключевых постов, дополнили их фактами, историями, которые предшествовали написанию моими личными наблюдениями и воспоминаниями. Мы хотели создать продукт, который станет для вас гидом в мире наиболее распространенных мифов и фактов о здоровье", - добавила Супрун.

Автором иллюстраций к книге стал художник Андрей Ермоленко.

Во времена, когда украинцы боятся вакцинироваться даже несмотря на пандемию, когда после случайного чиха скупают аптечные ... Опубликовано Ульяна Супрун Пятница, 11 декабря 2020 г.

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