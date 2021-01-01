Ко дню рождения Бандеры прошли факельные шествия в Киеве, Черкассах и Славянске

1 января, 2021, 22:10

1 января 112-ю годовщину со дня рождения проводника украинской нации отметили во многих городах традиционными факельными маршами

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В столице активисты традиционно собрались в колонну в парке Шевченко и двинулись центром. Организаторами марша выступили ВО "Свобода" и Нацкорпус. Люди собрались в 18:00 и прошли центром до Майдана Незалежности.

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Как всегда на ходе было много красно-черных флагов, портреты Степана Бандеры и факелы.

Видео - Богдан Кутепов для hromadske:

В Черкассах также состоялся факельный марш ко дню рождения Бандеры.

Издание "Прочерк" отмечает, что в шествии приняли участие депутаты горсовета. Руководитель черкасской ячейки "Демсокиры" Андрей Черевань отметил, что есть определенные символы и идеи, которые объединяют. Степан Бандера олицетворяет не просто борьбу за независимость. Часть людей, боролась с ним, известна, часть потерялась в истории. Но всех их олицетворяет Степан Бандера.

Фото - "Прочерк":

В Славянске в марше ко дню рождения Степана Бандеры приняли участие до 200 человек, сообщают "Новости Донбасса". Отмечается, что на марш в город съехались участники из многих городов Донбасса.

Как отмечали 112-летие вождя во Львове, читайте в материале Еспресо.Захід.