Харьковский горсовет официально попросил Раду назначить выборы мэра

1 января, 2021, 15:52

1 января секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов отметил, что депутаты сделали все в соответствии с процедурой

Об этом сообщил харьковский телеканал "АТН".

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - рассказал журналистам секретарь горсовета.

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В то же время, Игорь Терехов не сообщил никаких подробностей относительно процедуры.

Согласно процедуре, Верховная Рада может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова на 28 марта 2021 года до 28 января

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