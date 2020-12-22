Корниенко назвал две возможные даты новых выборов мэра Харькова

22 декабря, 2020, 09:13

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться в марте или октябре 2021 года

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

Это может быть последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. По его словам, 28 марта скорее всего не получится из-за процедурных моментов.

"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас только одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.

В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.

21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра Геннадия Кернеса.