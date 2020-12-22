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Espreso.tvОбществоКорниенко назвал две возможные даты новых выборов мэра Харькова

Корниенко назвал две возможные даты новых выборов мэра Харькова

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться в марте или октябре 2021 года

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

Это может быть последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. По его словам, 28 марта скорее всего не получится из-за процедурных моментов.

"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас только одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.

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