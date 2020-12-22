Корниенко назвал две возможные даты новых выборов мэра Харькова
22 декабря, 2020, 09:13
Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться в марте или октябре 2021 года
Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.
Это может быть последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. По его словам, 28 марта скорее всего не получится из-за процедурных моментов.
"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас только одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.
- Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.
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