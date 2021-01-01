Эвакуированные из сирийских лагерей для беженцев две женщины и семеро детей в новогоднюю ночь вернулись в Украину

1 января, 2021, 11:14

Две женщины и семеро детей, которые были эвакуированы из сирийских лагерей на территории Сирии, вернулись в Украину

Об этом сообщила пресс служба Офиса президента.

"В новогоднюю ночь завершилась многосложная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Девять человек, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии, были возвращены на родину, о чем объявили их родственники. Это две женщины и семеро детей. план их возвращения был согласован и координировался лично президентом Украины Владимиром Зеленским ", - говорится в сообщении.

В Пресс-служба напомнили, что специальная рабочая группа, в которую вошли представители Службы безопасности Украины, была создана в июне 2019 года. Специалисты проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов их причастности к террористической деятельности.

В октябре 2019 предложенный украинским ведомствами план эвакуационных мероприятий был согласован президентом, но из-за обострения военно-политической и безопасности ситуации на территории Сирии эвакуацию Украинская пришлось отложить.

Кроме того, отмечается, что возможность забрать украинский негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространение коронавируса на территории Сирии и Ирака были введены значительные ограничения, в частности состоялось закрытие границ и прекратилось авиасообщение. Возвращение к процессу эвакуации стало возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась политика безопасности и эпидемическая ситуация в этих странах.

В Пресс-служба отметили, что работа над освобождением других украинский, находящихся в сирийских лагерях, будет продолжаться.