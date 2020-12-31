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Новый год в поездах встретят более 5,4 тыс. человек


фото: Укрінформ
На 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тыс. мест в поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В эти праздничные сутки будет курсировать 60 пассажирских поездов. По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тыс. мест в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь", - говорится в сообщении.

Самым популярным в это время года стал западное направление.

В УЗ напоминают также, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обещает обеспечивать все противоэпидемические мероприятия.

В этом году "Укрзализныця" дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников.

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