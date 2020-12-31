В Краматорске водители сделали эффектную "автоелку"
31 декабря, 2020, 13:12
Автомобилисты Краматорска устроили возле торгового центра "Амстор" предновогодний флешмоб, в ходе которого им удалось построить "автоелку"
Новогодний флэшмоб поддержали более 150 автомобилистов, сообщает Общежитие .
Организаторами акции выступили автоклуб Time Attaсk и интернет-сообщество "На дорогах Краматорска". Особенно эффектно "автоялинка" выглядела с высоты, откуда ее сняли коптером.
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