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Espreso.tvОбществоВ Краматорске водители сделали эффектную "автоелку"

В Краматорске водители сделали эффектную "автоелку"

Автомобилисты Краматорска устроили возле торгового центра "Амстор" предновогодний флешмоб, в ходе которого им удалось построить "автоелку"

Новогодний флэшмоб поддержали более 150 автомобилистов, сообщает Общежитие .

Организаторами акции выступили автоклуб Time Attaсk и интернет-сообщество "На дорогах Краматорска". Особенно эффектно "автоялинка" выглядела с высоты, откуда ее сняли коптером.

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