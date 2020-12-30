Увольнение генерала Кривоноса будет иметь негативное кадровое влияние на СНБО, - Михаил Забродский

30 декабря, 2020, 14:13

Увольнение заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса будет иметь негативное кадровое влияние на СНБО, ведь генерал был едва ли не единственным профессиональным военным в структуре Совета нацбезопасности и обороны

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.



"Генерал Сергей Кривонос был едва ли не единственным действительно профессиональным военным в структуре СНБО. Это профессионал, который четко понимал специфику текущего военного конфликта на территории Украины, а не просто имел какой-то военный бэкграунд. Именно поэтому решение о его увольнении будет иметь негативные последствия. Поскольку политическая позиция и реализация воли ОП, а не президента, это одно, а необходимость разбираться в вопросах безопасности даже в той же территориальной обороне это совсем другое. Хотя мы знаем, что в СНБО остались должностные лица с генеральскими званиями, которые имеют свои взгляды и определенный опыт, но для текущего состава СНБО увольнение Сергея Кривоноса это большая потеря", - пояснил Забродский.

Напомним, Зеленский освободил Кривоноса от должности заместителя секретаря СНБО

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