Кривонос о своем увольнении Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

29 декабря, 2020, 22:00

Бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос шутливо назвал указ о своем увольнении "новогодним подарком"

Об этом Кривонос написал на своей странице в Facebook.

"На сайте Верховной Рады, есть только один проект Закона "О территориальной обороне Украины" 4504, зарегистрирован 16 декабря 2020 года при моем соавторстве. На сайте президента появился Указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно уволить человека сдолжности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту за новогодний подарок", - написал Кривонос.

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Сегодня 29 декабря .... На сайте Верховной Рады Украины, есть только один проект закона «О территориальной обороне Украины» ... Опубликовано Сергеем Кривоносом вторника, 29 Декабря 2020