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Espreso.tvСпортУкраинский баскетболист результативно дебютировал за клуб НБА

Украинский баскетболист результативно дебютировал за клуб НБА


фото: Getty Images
Украинец Алексей Лень сыграл первый матч за "Торонто" в Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает "Торонто" в twitter.

В матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии" Лень сыграл 21 минуту, набрал 2 очка, сделал 5 подборов и отдал 2 результативные передачи.

В дебютном матче украинца "Торонто" проиграл 93:100.

27 летний Алексей Лень выступает в сильнейшей лиге мира с 2013 года, до канадского клуба он играл за "Сакраменто", "Атланту" и "Финикс".

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