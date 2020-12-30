Украинский баскетболист результативно дебютировал за клуб НБА

30 декабря, 2020, 09:40

Украинец Алексей Лень сыграл первый матч за "Торонто" в Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает "Торонто" в twitter.

В матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии" Лень сыграл 21 минуту, набрал 2 очка, сделал 5 подборов и отдал 2 результативные передачи.

В дебютном матче украинца "Торонто" проиграл 93:100.

27 летний Алексей Лень выступает в сильнейшей лиге мира с 2013 года, до канадского клуба он играл за "Сакраменто", "Атланту" и "Финикс".

3 декабря стало известно, что американский баскетболист Леброн Джеймс будет зарабатывать по новому контракту с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" $117 тыс. в день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb