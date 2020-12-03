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Espreso.tvСпортЛучший баскетболист мира по новому контракту будет зарабатывать $117 тыс. в день

Лучший баскетболист мира по новому контракту будет зарабатывать $117 тыс. в день


фото: Getty Images
Американский баскетболист Леброн Джеймс будет зарабатывать по новому контракту с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" $ 17 тыс. в день

Об этом сообщает ESPN в twitter.

По новому контракту с "Лейкерс", который рассчитан до 2023 года, Джеймс в целом получит $85,7 млн. В США посчитали, что по этому соглашению четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации будет зарабатывать $3,57 млн в месяц, $117 397 в день, $4 891 в час, $1,36 в секунду.

35-летний Леброн Джеймс в прошлом сезоне помог "Лейкерс" получить чемпионский титул. В среднем за матч он набрал 25,3 очка, отдавал 10,2 передачи делал 7,8 подбора.

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