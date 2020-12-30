Указом президента деятельность судьи КСУ регулировать нельзя, - Слиденко

30 декабря, 2020, 22:26

Комментируя кризис вокруг КСУ, Игорь Слиденко заявил, что деятельность судьи Конституционного суда Украины указом президента регулировать нельзя

Об этом судья КСУ Игорь Слиденко сказал в эфире Еспресо.TV.

"Ситуация фатальная. В любом случае - война. И какая война лучше или хуже, извините, война институциональная, война правовая или война, связанная с этим кризисом управления ... мне сложно ответить. Очевидно, что никакого хорошего решения эта проблема не имеет. Что значит выполнить решение этого указа? Мои полномочия судьи КСУ регулируются всего двумя актами: это Конституция Украины и Закон "О Конституционном суде Украины". Я, как судья, должен каждый день ходить на работу, принимать решения, работать над ними, в конце концов, налогоплательщики платят за мое содержание. Указом президента нельзя регулировать мою деятельность, как и Тупицкого", - сказал судья.

Он добавил, что если голову КСУ Тупицкого не допустят на рабочее место - это спровоцирует другой конфликт.

"Ибо будут основания уволить его из-за того, что он не был на рабочем месте. Это снежный ком, который тянет за собой множество проблем, которые не имеют за собой рационального решения", - добавил судья КСУ.

Напомним, что Офис генерального прокурора считает, что отстранение президентом Владимиром Зеленским от должности судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в связи с привлечением его к уголовной ответственности состоялось согласно требованиям действующего законодательства.

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