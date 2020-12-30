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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что Украина готова к вакцинации от коронавируса

Степанов заявил, что Украина готова к вакцинации от коронавируса


фото: moz.gov.ua
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина готова к проведению вакцинации против коронавируса

Об этом он сообщил на брифинге, передает УП.Життя.

"Я могу сказать, что Украина готова к проведению вакцинации по всем этапам, независимо от вида вакцины, которую мы получим", - добавил Степанов.

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Он отметил, что в ближайшее время планируется подписание соглашений на поставку вакцины компаниями.

"Для нас очень важно как можно быстрее получить эти вакцины", - пояснил глава Минздрава.

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