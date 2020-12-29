Степанов уточнил, что Украина уже в феврале может получить первые 150-200 тыс. доз вакцины от коронавируса

29 декабря, 2020, 19:44

Министерство здравоохранения надеется в феврале получить первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начать вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы на завершающей стадии переговоров с производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договора. Мы рассчитываем, что реально по тем переговорам, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал Степанов.

Степанов отметил, что первые поставки вакцины будут использованы для вакцинации медиков, работающих с пациентами с COVID-19, а также для военнослужащих, участвующих в ООС.

"Речь не идет о 5-6 тысяч доз. Мы исходили из того, что в феврале будет поставлено 150-200 тысяч доз", - добавил он.

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