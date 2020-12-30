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Espreso.tvСпортСемикратный чемпион Формулы-1 получит от Елизаветы II рыцарский титул

Семикратный чемпион Формулы-1 получит от Елизаветы II рыцарский титул


фото: Getty Images
Британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон получит от королевы Елизаветы II рыцарский титул

Об этом сообщает Daily Mail .

Премьер Британии Борис Джонсон включил Льюиса Хэмилтона в "дипломатический и зарубежный список" претендентов на присуждение рыцарского звания.

Таким образом, он помог автогонщику обойти формальные препятствия для получения титула, возникших из-за того, что пилот постоянно живет в Монако. В то же время, Хэмилтон остается гражданином Соединенного Королевства и одним из 5 тысяч крупнейших британских налогоплательщиков.

Льюис Хэмилтон станет четвертым гонщиком Формулы-1, удостоенным рыцарского титула после Джека Брэбэма, Стирлинга Мосса и Джеки Стюарта.

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