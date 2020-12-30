Семикратный чемпион Формулы-1 получит от Елизаветы II рыцарский титул

30 декабря, 2020, 12:47

Британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон получит от королевы Елизаветы II рыцарский титул

Об этом сообщает Daily Mail .

Премьер Британии Борис Джонсон включил Льюиса Хэмилтона в "дипломатический и зарубежный список" претендентов на присуждение рыцарского звания.

Таким образом, он помог автогонщику обойти формальные препятствия для получения титула, возникших из-за того, что пилот постоянно живет в Монако. В то же время, Хэмилтон остается гражданином Соединенного Королевства и одним из 5 тысяч крупнейших британских налогоплательщиков.

Льюис Хэмилтон станет четвертым гонщиком Формулы-1, удостоенным рыцарского титула после Джека Брэбэма, Стирлинга Мосса и Джеки Стюарта.

Напомним, 15 ноября Льюис Хэмилтон седьмой выиграл чемпионат мира по автогонкам Формула-1 и повторил рекорд Михаэля Шумахера.

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