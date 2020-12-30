"Динамо" и "Шахтер" борются за 19-летнего израильского футболиста

30 декабря, 2020, 11:15

"Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за 19-летнего вингера израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэля Абаду

Об этом сообщает sport5.co.il.

По словам президента "Маккаби" Ави Лузона, который лично занимается переговорами, футболист присоединится к клубу, который выступает в Лиге Европы. По информации sport5.co.il, это будет "Шахтер" или "Динамо". Израильский клуб планирует получить за вингера 5 млн евро и заложить в контракт процент от последующей перепродажи.

19-летний Лиэл Абада считается самым талантливым воспитанником "Маккаби" после Манора Соломона, который перешел в "Шахтер" в 2019 году.

В нынешнем сезоне он сыграл за "Маккаби" 13 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

29 декабря стало известно, что "Шахтер" отказался продавать "Баварии" бразильского полузащитника Тете за 70 млн евро.

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