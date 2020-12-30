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Espreso.tvСпорт"Динамо" нашло нового полузащитника в Хорватии

"Динамо" нашло нового полузащитника в Хорватии


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" ведет переговоры с хорватским полузащитником Кристианом Якичем

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на telegram канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, скауты "Динамо" активно следили за футболистом и предложили его тренерскому штабу. Киевский клуб начал переговоры с хорватами.

23-летний Якич выступает в "Динамо" на позиции опорного полузащитника. В этом сезоне провел 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная трансферная стоимость Кристиана Якича составляет 2 млн евро. Контракт с загребским "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.

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