"Динамо" нашло нового полузащитника в Хорватии

30 декабря, 2020, 15:36

Киевское "Динамо" ведет переговоры с хорватским полузащитником Кристианом Якичем

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на telegram канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, скауты "Динамо" активно следили за футболистом и предложили его тренерскому штабу. Киевский клуб начал переговоры с хорватами.

23-летний Якич выступает в "Динамо" на позиции опорного полузащитника. В этом сезоне провел 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная трансферная стоимость Кристиана Якича составляет 2 млн евро. Контракт с загребским "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.

30 декабря стало известно, что "Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за 19-летнего вингера израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэл Абада.