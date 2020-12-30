Порошенко возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев по версии читателей "Фокуса", Зеленский - на 10-м месте

30 декабря, 2020, 15:30

Пятый президент, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко возглавил рейтинг "самых влиятельных украинцев" по версии читателей Фокуса.

Так, за Порошенко отдали 5262 голоса.

Как отмечает издание, читатели считают, что правоохранители не выдвигают обвинения Порошенко по делам, в которых он фигурирует, из-за критики международных партнеров.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский оказался на 10 месте рейтинга. За него отдали 1034 голоса.

В издании отметили, что влияние Зеленского могло ослабнуть из-за того, что большинство представителей партии "Слуга народа" не возглавили городские советы после местных выборов.

Голосование стартовало вечером 15 декабря и закончилось 29 декабря.

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