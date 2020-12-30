Отец 19-летнего израильского футболиста подтвердил трансфер сына в "Динамо"

30 декабря, 2020, 20:31

Вингер израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэл Абада станет новым игроком киевского "Динамо"

Об этом сообщает Ynet .

По информации источника, Абада прилетит в Украину 5 января и подпишет контракт с "Динамо".

"Соглашение закрыто, осталось лишь несколько технических деталей. Мы очень взволнованы и думаем о переезде 19-летнего парня в Украину, но это приятные хлопоты", - сказал отец игрока Ронен Абада.

Сообщалось, что израильский клуб планирует получить за вингера 5 млн евро и заложить в контракт процент от последующей перепродажи.

19-летний Лиэл Абада считается самым талантливым воспитанником "Маккаби" после Манора Соломона, который перешел в "Шахтер" в 2019 году.

В нынешнем сезоне он сыграл за "Маккаби" 13 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

30 декабря стало известно, что "Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за 19-летнего вингера израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэля Абада.

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