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Espreso.tvСпортМатч "Тоттенхэма" в АПЛ отменили из-за вспышки коронавируса

Матч "Тоттенхэма" в АПЛ отменили из-за вспышки коронавируса


фото: Getty Images
Матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" - "Фулхэм" отменен из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Тоттенхэма".

Матч АПЛ не состоится из-за массовых случаев коронавируса у футболистов и работников "Фулхэма". Это уже третья игра чемпионата Англии-2020/21, который отменен из-за COVID-19.

В начале декабря был отложен матч "Ньюкасл" - "Астон Виллы". На этой неделе руководители Английской Премьер-лиги перенесли игру "Эвертона" против "Манчестер Сити".

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