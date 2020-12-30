Матч "Тоттенхэма" в АПЛ отменили из-за вспышки коронавируса
30 декабря, 2020, 17:37
Матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" - "Фулхэм" отменен из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Тоттенхэма".
Матч АПЛ не состоится из-за массовых случаев коронавируса у футболистов и работников "Фулхэма". Это уже третья игра чемпионата Англии-2020/21, который отменен из-за COVID-19.
В начале декабря был отложен матч "Ньюкасл" - "Астон Виллы". На этой неделе руководители Английской Премьер-лиги перенесли игру "Эвертона" против "Манчестер Сити".
Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2020
- 28 декабря, в 15-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" .
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