"Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном" и не попал в зону Лиги чемпионов

28 декабря, 2020, 10:38

В 15-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 1: 1. За "Тоттенхэм" на 1-й минуте забил Танги Ндомбеле, а в составе "Вулверхэмптон" отличился Роман Се.

После 15-го тура АПЛ "Тоттенхэм" занимает пятое место с 26 очками и отстает от зоны Лиги чемпионов на 1 балл. "Вулверхэмптон" идет одиннадцатым из 21 пунктов.

Чемпионат Англии

15-й тур

27 декабря

"Вулверхэмптон" - "Тоттенхем" 1: 1

Голы: Это, 86 - Ндомбеле, 1

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