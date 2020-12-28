"Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном" и не попал в зону Лиги чемпионов
28 декабря, 2020, 10:38
В 15-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 1: 1. За "Тоттенхэм" на 1-й минуте забил Танги Ндомбеле, а в составе "Вулверхэмптон" отличился Роман Се.
После 15-го тура АПЛ "Тоттенхэм" занимает пятое место с 26 очками и отстает от зоны Лиги чемпионов на 1 балл. "Вулверхэмптон" идет одиннадцатым из 21 пунктов.
Чемпионат Англии
15-й тур
27 декабря
"Вулверхэмптон" - "Тоттенхем" 1: 1
Голы: Это, 86 - Ндомбеле, 1
- Напомним, 26 декабря "Лестер" сыграл на своем поле вничью с "Манчестер Юнайтед" и остался на второй позиции в турнирной таблице.
- Также в 15-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби.
- 27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэма" сыграть вничью с "Брайтоном".
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