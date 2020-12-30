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Espreso.tvСпортКуман признал, что "Барселона" проиграла чемпионскую гонку в Испании

Куман признал, что "Барселона" проиграла чемпионскую гонку в Испании


фото: Getty Images
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман после ничьей с "Эйбаром" констатировал, что каталонцам будет сложно бороться за чемпионство в Испании

Об этом сообщает Marca.

По словам Кумана, после ничьей с "Эйбар" 1:1 получить чемпионство "Барселоне" будет непросто.

"Нужно быть реалистом, будет очень непросто. Нет ничего невозможного, но нужно понимать, какое у нас отставание. "Атлетико" выглядит очень хорошей, очень сильной командой, пропускает мало голов", - сказал Куман.

"Барселона" после 15 туров имеет 25 очков и занимает шестое место. От "Атлетико", который сыграл на меньшее, и "Реала" каталонцы отстают на 7 пунктов.

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