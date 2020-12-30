ДТП в одесском McDonald's: полицейские рассказали подробности

30 декабря, 2020, 21:00

Полиция сообщила подробности аварии на территории McDonald's в Одессе. Планируют возбудить уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, водитель "Nissan" выехал за пределы проезжей части на газон возле заведения питания на проспекте Шевченко и сбил его посетительницу. 31-летнюю женщину с травмами головы, грудной клетки и ушибом позвоночника "скорая" доставила в больницу.

По словам автомобилиста, ему стало плохо, поэтому он выехал с дороги. Его тоже госпитализировали.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Пoрушення правил безопасности дoрoжньoгo движения абo эксплуатации транспoрту oсoбамы, управляющих транспoртнимы засoбамы) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе автомобиль съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's .

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