ДТП в одесском McDonald's: полицейские рассказали подробности
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По предварительной информации, водитель "Nissan" выехал за пределы проезжей части на газон возле заведения питания на проспекте Шевченко и сбил его посетительницу. 31-летнюю женщину с травмами головы, грудной клетки и ушибом позвоночника "скорая" доставила в больницу.
По словам автомобилиста, ему стало плохо, поэтому он выехал с дороги. Его тоже госпитализировали.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Пoрушення правил безопасности дoрoжньoгo движения абo эксплуатации транспoрту oсoбамы, управляющих транспoртнимы засoбамы) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, в Одессе автомобиль съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb