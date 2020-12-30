В Одессе Nissan врезался в террасу McDonald's, есть пострадавшие
30 декабря, 2020, 19:36
В Одессе автомобиль съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's, в результате инцидента пострадали два человека
Об этом сообщает местное издание Думская .
В Одессе 30 декабря автомобиль Nissan Almera съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's на проспекте Шевченко.
Автомобиль снес ограждение вокруг McDonald's и разбросал стулья и столы на территории возле заведения.
В результате инцидента пострадала посетительница заведения. Очевидцы рассказали, что пострадавшую в бессознательном состоянии и с кровотечением увезли в больницу.
Водитель автомобиля также получил травмы. Его госпитализировали в 11-ю больницу города.
Фото: dumskaya
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