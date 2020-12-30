В Одессе Nissan врезался в террасу McDonald's, есть пострадавшие

30 декабря, 2020, 19:36

В Одессе автомобиль съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's, в результате инцидента пострадали два человека

Об этом сообщает местное издание Думская .

В Одессе 30 декабря автомобиль Nissan Almera съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's на проспекте Шевченко.

Автомобиль снес ограждение вокруг McDonald's и разбросал стулья и столы на территории возле заведения.

В результате инцидента пострадала посетительница заведения. Очевидцы рассказали, что пострадавшую в бессознательном состоянии и с кровотечением увезли в больницу.

Водитель автомобиля также получил травмы. Его госпитализировали в 11-ю больницу города.

Фото: dumskaya

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb