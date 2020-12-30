Чемпион в шести категориях заявил о намерении отомстить Мейвезеру

30 декабря, 2020, 11:45

Американский боксер и промоутер Оскар Де Ла Хойя заявил, что хочет отомстить Флойду Мейвезеру за поражение

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Де Ла Хойи, который в 47 лет объявил о намерении возобновить карьеру, он вернется на ринг только ради больших поединков. Таких, как реванш с Флойдом Мейвезером, которому он проиграл в 2007 году раздельным решением судей.

"Я всегда гордился тем, что дрался только с лучшими из лучших. Так что я точно не намерен возвращаться ради боев со вторым эшелоном. Поэтому почему бы не провести реванш с парнем, которому ты проиграл? Почему бы не отомстить за поражение Мейвезеру Да, такой вариант меня очень заводит. Но об этом говорить рано. Сначала нужно понять, как я буду выглядеть, как я буду себя чувствовать после такой длительной паузы", - сказал Де Ла Хойя.

Оскар Де Ла Хойя был чемпионом мира в шести весовых категориях, он завершил карьеру в 2008 году.

Напомним, в сентябре Флойд Мейвезер договорился о поединке с американским шоуменом Логаном Полом.

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