Британский чемпион дал категорический прогноз на супербой Джошуа - Фьюри

30 декабря, 2020, 15:11

Экс-чемпион мира британец Карл Фроч заявил, что Энтони Джошуа ради победы над Тайсоном Фьюри придется нокаутировать соперника

Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению Фроча, Джошуа не способен победить Фьюри по очкам, поэтому ему необходимо делать ставку на нокаут.

"Мне кажется, Джошуа может выиграть этот бой только досрочно. Ему не под силу перебоксировал Фьюри, который чрезвычайно искусный на дистанции. Он бросает удары из-под неожиданных углов и очень нестандартный", - рассказал Фроч.

Вместе с тем он считает высокими шансы Джошуа нокаутировать Фьюри.

"Джошуа золотой медалист Олимпиады с прочной базой, который способен в агрессивной манере работать комбинациями ударов. Если он продемонстрирует тот же инстинкт убийцы, который мы видели в его предыдущих боях, тогда ему удастся побить Фьюри. Как по мне, AJ может с ним расправиться, вы же видели его взрывы агрессии в бою с Пулев. Если Джошуа сможет хранить это настроение на протяжении всего поединка, тогда у него есть шанс остановить Фьюри ", - сказал Фроч, который был чемпионом мира во втором среднем весе (до 76 6 кг).

Ожидается, что Джошуа и Фьюри встретятся в бою за титул абсолютного чемпиона мира в надважкиий весе в 2021 году.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 23 декабря Джошуа предложил болельщикам решить, с кем ему драться в следующем поединке - Александр Усик или Тайсоном Фьюри.

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