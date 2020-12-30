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Espreso.tvМирБайден назвал кандидатов на заместителей министра обороны

Байден назвал кандидатов на заместителей министра обороны

Избранный президент США Джо Байден назвал двух кандидатов на должности заместителей министра обороны

Об этом сообщила пресс-служба Байдена .

Байден предложил назначить первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс. Она была советником Байдена и является вице-президентом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Также Байден выдвинул на должность заместителя главы Пентагона по политическим делам Колина Кола. Кол ранее был советником Байдена по вопросам безопасности.

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30 декабря, 2020 среда

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