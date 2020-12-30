Байден назвал кандидатов на заместителей министра обороны

30 декабря, 2020, 22:12

Избранный президент США Джо Байден назвал двух кандидатов на должности заместителей министра обороны

Об этом сообщила пресс-служба Байдена .

Байден предложил назначить первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс. Она была советником Байдена и является вице-президентом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Также Байден выдвинул на должность заместителя главы Пентагона по политическим делам Колина Кола. Кол ранее был советником Байдена по вопросам безопасности.

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