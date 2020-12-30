Байден намерен задействовать закон военного времени для ускорения вакцинации от коронавируса

30 декабря, 2020, 10:33

Избранный президент США Джо Байден сообщил, что намерен задействовать закон военного времени для того, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса

Об этом он заявил в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), сообщает CNN.

"После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом про оборонное производство и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты", - сказал он.

Байден заявил, что "не пожалеет усилий, чтобы обеспечить вакцинацию людей", как только вступит в должность.

"Я хочу убедиться, что к концу первых 100 дней (пребывания на посту президента США, - ред) было сделано 100 млн уколов", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что для реализации его амбиций нужно в пять-шесть раз увеличить количество вакцинаций в день.

"Конгресс предоставляет финансирование, мы сможем достичь этой невероятной цели. Будет необходимо увеличение в пять-шесть раз по сравнению с нынешними темпами, до 1 миллиона прививок в день... Но даже с этим улучшением потребуются месяцы, чтобы вакцинировать большинство населения Соединенных Штатов", - сказал Байден.

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Принятый в 1950 году закон о военном производстве позволяет федеральному правительству США де-факто заставить частные компании работать на государство в экстренных случаях. Закон уже ранее был задействован действующим американским президентом Дональдом Трампом в начале эпидемии.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 29 декабря в США зарегистрировано более 19,5 млн случаев заражения коронавирусом, 338 тыс. из которых оказались летальными.

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