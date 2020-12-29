Землетрясение в Хорватии: количество жертв возросло до шести

Об этом пишет местное издание index.hr .

"Мой город полностью разрушен. У нас есть мертвые дети. Нам нужны пожарные, мы не знаем, что находится под завалами, на одну машину обрушилась крыша, нам нужна помощь", - сказал мэр Петрини ячейки Думбович.

Заместитель мэра Глыны Бранка Бакшич Митич заявила, что в пригороде Майске Поляне погибли 20-летний парень и пожилой человек. Чиновница отметила, что его жена выжила, ее достали из-под завалов и госпитализировали. Позже стало известно о гибели отца и сына.Також сообщается о смерти еще одного человека в Майске Поляне.

Напомним, что 29 декабря в Хорватии произошло мощное землетрясение, десятки людей в результате подземных толчков травмированы. Также погибла 12-летняя девочка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb