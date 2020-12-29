Землетрясение в Хорватии: погибла 12-летняя девочка, десятки пострадавших

29 декабря, 2020, 16:59

29 декабря во Хорватии произошло мощное землетрясение, десятки людей в результате подземных толчков травмировались

Об этом сообщают телеканал N1 и портал Total Croatia News.

В городе Петриня, вблизи которого залегал эпицентр землетрясения, пострадали по меньшей мере 20 человек. Двое пострадавших получили серьезные травмы, остальные - легкие. Это только те, которых госпитализировали в городе Сисак. Пострадавших также направляют в больницы Загреба.