Землетрясение в Хорватии: погибла 12-летняя девочка, десятки пострадавших
29 декабря, 2020, 16:59
29 декабря во Хорватии произошло мощное землетрясение, десятки людей в результате подземных толчков травмировались
Об этом сообщают телеканал N1 и портал Total Croatia News.
В городе Петриня, вблизи которого залегал эпицентр землетрясения, пострадали по меньшей мере 20 человек. Двое пострадавших получили серьезные травмы, остальные - легкие. Это только те, которых госпитализировали в городе Сисак. Пострадавших также направляют в больницы Загреба.
Информацию о гибели 12-летней девочки подтвердил мэр города Даринко Думбович.
Отметим, 29 декабря Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Больше всего от подземных толчков пострадал город Петриня.
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