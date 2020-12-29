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Espreso.tvСпортВоспитанник "Динамо" может продолжить карьеру в Южной Корее

Воспитанник "Динамо" может продолжить карьеру в Южной Корее


фото: Getty Images
Корейский "Сеул" активно интересуется форвардом "Днепра-1" Алексеем Хобленко

Об этом сообщает FCDnipro.com.

По информации источника, пока вероятность трансфера невысока. Хобленко планирует остаться в СК "Днепр-1" и бороться с клубом за места в еврокубках.

В турнирной таблице чемпионата Южной Кореи "Сеул" занимает девятое место и борется за выживание в группе выбывания.

В этом сезоне Алексей Хобленко провел 8 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость 26-летнего форварда составляет 700 тыс. евро.

Хобленко является воспитанником киевского "Динамо".

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