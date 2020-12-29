В Украине отменят бумажную прописку, - Минцифры

29 декабря, 2020, 10:35

Регистрация места проживания на портале "Дия" с середины весны должна заработать для значительной части украинцев

Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Прописка" - самая распространенная услуга в нашей стране. Мы долго искали решение, которое позволит нейтрализовать тот хаос, который был в этой сфере много лет назад", - написал Федоров.

Он напомнил, что 28 декабря правительство приняло постановление об экспериментальной реализации изменения места регистрации.

"С середины весны услуга должна заработать для значительной части украинцев", - отметил министр.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров поддержал проект постановления о запуске экспериментального проекта с регистрации места проживания в электронной форме на портале "Дия".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb