В Украине отменят бумажную прописку, - Минцифры
29 декабря, 2020, 10:35
Регистрация места проживания на портале "Дия" с середины весны должна заработать для значительной части украинцев
Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Прописка" - самая распространенная услуга в нашей стране. Мы долго искали решение, которое позволит нейтрализовать тот хаос, который был в этой сфере много лет назад", - написал Федоров.
Он напомнил, что 28 декабря правительство приняло постановление об экспериментальной реализации изменения места регистрации.
"С середины весны услуга должна заработать для значительной части украинцев", - отметил министр.
- Напомним, 28 декабря Кабинет министров поддержал проект постановления о запуске экспериментального проекта с регистрации места проживания в электронной форме на портале "Дия".
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