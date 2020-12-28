На портале "Дія" в тестовом режиме запустят онлайн-регистрацию места проживания

28 декабря, 2020, 20:42

В Украине проведут экспериментальный проект по регистрации места проживания в электронной форме на портале "Дія"

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Кабмин принял постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме.

Подать заявку на получение услуги можно будет на портале "Дія". Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на портале.

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Так, услуга будет доступна для:

- несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

- украинцев, которые имеют ID-карты, - по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

"На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины", - отметили в министерстве.

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