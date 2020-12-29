В 2020 году 92 украинских фильма запустили в производство, - Ткаченко

29 декабря, 2020, 19:03

В этом году в прокат вышли 20 украинских фильмов при поддержке Госкино, 92 фильма запустили в производство

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на live-конференции по итогам работы МКИП в 2020 году и планов на следующий год, передает Укринформ.

"В кинопрокат вышли 20 украинских фильмов в этом году, созданных при поддержке Госкино. Запущены в производство 92 проекта. Завершены в течение этого года 24 фильма", - подчеркнул министр.

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По его словам, в этом году были проведены Дни украинского кино в Брюсселе, Италии, Хельсинки.

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