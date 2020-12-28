Впервые за годы независимости: 32% украинцев начали отдавать предпочтение украиноязычным книгам, а не русскоязычным, - опрос

28 декабря, 2020, 17:03

В этом году 32% украинцев начали предпочитать украиноязычные книги. На русском читают 27% граждан

Такие результаты всеукраинского социологического исследования "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеконструирования" обнародовал Украинский институт книги.

Согласно результатам исследования впервые за годы независимости Украины украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам - 32%. В свою очередь 27% граждан читают на русском.

Так, 8% взрослых и 13% детей ежедневно читают книги.

В 2020 году 34% украинцев хоть раз купили печатную книгу. За время карантина 23% детей-читателей стали чаще читать, а 16% - реже.

Согласно опросу женщины значительно чаще читают, чем мужчины: никогда не читают 38% мужчин и 28% женщин, при этом каждый день читают 7% мужчин и 9% женщин.

Вместе с тем 57% детей читают по принуждению.

Как говорится в опросе, самыми популярными жанрами для взрослых остаются классика (20%) и детективы (18%), любовные романы (16%), книги по психологии и саморазвитию, а также фантастика и фэнтези и современные романы (по 15%), научные и научно-популярные издания (14%), профессиональная и бизнес-литература (12%).

"Можно утверждать, что это исследование чтения - самое масштабное за последнее время: оно охватило практически все возрастные группы, включало не только массовые опросы, но и фокус-группы. Кроме того, это исследование логически продолжило исследования The Ukrainian Reading and Publishing Data 2018, а следовательно, мы наконец можем говорить о том, изменились ли читательские привычки украинцев за этот период, - то есть впервые отслеживать динамику, строить планы по продвижению чтения и роста количества читателей. Убеждена, что эти данные будут полезны для всех, кто работает в области книгоиздания и культуры в целом", - отметила координатор исследования Ирина Батуревич.

В исследовании приняли участие 3900 человек, а именно - 2100 взрослых и 1800 детей. В частности, было проведено 8 фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус-групп с детьми 6-17 лет. Респонденты дали ответы на 44 вопроса, которые широко охватывают книжную тематику.

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