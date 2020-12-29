Украинский футболист Зозуля вылечился от коронавируса

29 декабря, 2020, 18:43

Украинский форвард Роман Зозуля получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает twitter "Альбасете".

После того, как Зозуля получил отрицательный тест, он сразу вернулся к тренировкам. Twitter "Альбасете" поделился роликом, в котором украинец уже активно тренируется.

У украинца проявились симптомы заболевания 11 декабря, после чего "Альбасете" исключил его из заявки на выездной матч против "Кастельона".

В нынешнем сезоне Зозуля сыграл во втором дивизионе чемпионата Испании 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 28, 2020

9 августа стало известно, что Романа Зозулю признали лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне 2019/2020.

12 декабря форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил положительный тест на коронавирус.

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