Украинский футболист Зозуля вылечился от коронавируса
29 декабря, 2020, 18:43
Украинский форвард Роман Зозуля получил отрицательный тест на коронавирус
Об этом сообщает twitter "Альбасете".
После того, как Зозуля получил отрицательный тест, он сразу вернулся к тренировкам. Twitter "Альбасете" поделился роликом, в котором украинец уже активно тренируется.
У украинца проявились симптомы заболевания 11 декабря, после чего "Альбасете" исключил его из заявки на выездной матч против "Кастельона".
В нынешнем сезоне Зозуля сыграл во втором дивизионе чемпионата Испании 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 28, 2020
- 9 августа стало известно, что Романа Зозулю признали лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне 2019/2020.
- 12 декабря форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил положительный тест на коронавирус.
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