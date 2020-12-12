Украинский футболист Зозуля заболел коронавирусом

12 декабря, 2020, 16:24

Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Альбасете".

Зозуля после положительного теста находится дома в самоизоляции. В клубе отметили, что футболист чувствует себя хорошо.

У украинца проявились симптомы заболевания 11 декабря, после чего "Альбасете" исключил его из заявки на выездной матч против "Кастельона".

В нынешнем сезоне Зозуля сыграл во втором дивизионе чемпионата Испании 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

9 августа стало известно, что Романа Зозулю признали лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне 2019/2020.

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