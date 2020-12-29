Следком РФ возбудил уголовное дело на Навального

29 декабря, 2020, 21:11

Алексею Навальному, инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах

Об этом говорится в заявлении Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Российские силовики заявили, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

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По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с другими лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за рубежом). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены.

Напомним, 21 декабря Навальный обнародовал видео, в котором заявил, что сумел дозвониться до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, вероятно, причастен к его отравлению Новичком. Запись разговора он опубликовал на своем YouTube-канале.

В ФСБ утверждают, что разговор оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем - "это спланированная провокация".

По результатам совместного расследования Bellingcat и The Insider, к которому привлекли и самого Навального, ключевую роль в его отравлении сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

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