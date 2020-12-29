Власти РФ вызывают Навального в Москву, угрожая тюрьмой в случае неявки

29 декабря, 2020, 08:20

Федеральная служба исполнения наказаний в Москве пригрозила оппозиционеру Алексею Навальному заменой условного срока на реальный, если он не явится для проверки

Об этом сообщает пресс-служба силовиков.

Они угрожают обратиться в суд, чтобы заменить Навальному условный срок на реальный в деле об участии в несанкционированных акциях протестах.

Силовики отмечают, что Навальный, находясь в Германии, не выполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля ..

Ведомство требует у оппозиционера прийти для контроля 29 декабря в 9:00.

Сам Навальный заявил, что ссылаясь на статью The Lancet российские власти фактически признали, что его отравили. Так, статья имеет заголовок "Отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок"".

"Значит, на официальном уровне государство признало отравления. Где же уголовное дело?" - написал Навальный.

ААААААААА ФСИН, Ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадит. Но, извините, статья в том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело? https://t.co/w7Bcx1DND4 - Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2020

21 декабря Навальный обнародовал видео, в котором заявил, что сумел дозвониться до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, вероятно, причастен к его отравлению Новичком. Запись разговора он опубликовал на своем YouTube-канале.

В ФСБ утверждают , что разговор оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем - "это спланированная провокация".

По результатам совместного расследования Bellingcat и The Insider, к которому привлекли и самого Навального, ключевую роль в его отравлении сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.