Реальное количество случаев коронавируса в Ухане может превышать статистику в 10 раз
Об этом сообщает CNN .
Как отмечается, чтобы оценить уровень распространенности болезни COVID-19 в городе, проверили 34 тысячи человек, также подобные исследования прошли в Пекине, Шанхае и провинциях Гуандун, Цзянсу, Сычуань и Ляонин.
По итогам исследования, ученые обнаружили антитела к COVID-19 у 4,43% участников исследования из города Ухань, что указывает на то, что в мегаполисе с населением 11 млн человек в коронавирусной болезнью уже переболели почти полмиллиона человек.
Согласно данным местного органа здравоохранения, с начала пандемии в Ухане было зарегистрировано всего 50 354 подтвержденных случаях заболевания COVID-19.
В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что исследование было проведено через месяц после начала "первой волны эпидемии COVID-19".
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