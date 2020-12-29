Реальное количество случаев коронавируса в Ухане может превышать статистику в 10 раз

29 декабря, 2020, 21:26

Согласно результатам исследования Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, в городе Ухань, в котором были зафиксированы первые случаи COVID-19, реальное число инфицированных болезнью вероятно в десять раз превышает официальную статистику заболеваемости

Об этом сообщает CNN .

Как отмечается, чтобы оценить уровень распространенности болезни COVID-19 в городе, проверили 34 тысячи человек, также подобные исследования прошли в Пекине, Шанхае и провинциях Гуандун, Цзянсу, Сычуань и Ляонин.

По итогам исследования, ученые обнаружили антитела к COVID-19 у 4,43% участников исследования из города Ухань, что указывает на то, что в мегаполисе с населением 11 млн человек в коронавирусной болезнью уже переболели почти полмиллиона человек.

Согласно данным местного органа здравоохранения, с начала пандемии в Ухане было зарегистрировано всего 50 354 подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что исследование было проведено через месяц после начала "первой волны эпидемии COVID-19".

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