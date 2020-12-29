Расстрел Майдана: приговор могут объявить летом 2021 года, - адвокат
Об этом сказал РБК-Украина представитель защиты, адвокат Игорь Варфоломеев.
"Я думаю, что в начале лета суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора", - предположил адвокат.
Адвокат заявил, что его подзащитные находятся в ОРДЛО и не уехали в Россию.
По его словам, "беркутовцы" хотели вернуться на подконтрольную территорию, но их паспорта просроченные или их нет.
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Начальник департамента Офиса генпрокурора по "делам Майдана" Игорь Земсков заявил, что сейчас предпринимаются активные действия для поиска обмененных год назад бойцов Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.
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