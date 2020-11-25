Расстрелы на Майдане: суд выделил в отдельное дело эпизоды по обмененных "экс-беркутовцев"
25 ноября, 2020, 14:48
Святошинский районный суд Киева разделил дело против 5 бывших "беркутовцев" по расстрелам во время Революции Достоинства
Об этом сообщает РБК-Украина .
Суд присяжных рассматривал вопрос, каким образом дальше слушать дело, учитывая что трое из пяти обвиняемых были переданы в рамках обмена пленными в 2019 году.
Было принято решение выделить в отдельное производство против трех бывших "беркутовцев" - Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко.
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Заседание по двум другим подсудимых продолжится 11 декабря.
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