 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРасстрелы на Майдане: суд выделил в отдельное дело эпизоды по обмененных "экс-беркутовцев"

Расстрелы на Майдане: суд выделил в отдельное дело эпизоды по обмененных "экс-беркутовцев"


фото: bbc
Святошинский районный суд Киева разделил дело против 5 бывших "беркутовцев" по расстрелам во время Революции Достоинства

Об этом сообщает РБК-Украина .

Суд присяжных рассматривал вопрос, каким образом дальше слушать дело, учитывая что трое из пяти обвиняемых были переданы в рамках обмена пленными в 2019 году.

Было принято решение выделить в отдельное производство против трех бывших "беркутовцев" - Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Читайте также: "Дела Майдана": суд отказался арестовать двух экс-беркутовцев

Заседание по двум другим подсудимых продолжится 11 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать