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Espreso.tvСпорт"Атлетико" расторг контракт с двукратным чемпионом Англии

"Атлетико" расторг контракт с двукратным чемпионом Англии


фото: Getty Images
"Атлетико" расторг контракт с испанским форвардом Диего Костой

Об этом сообщает официальный сайт "Атлетико".

Решение расторгнуть контракт стороны приняли по обоюдному согласию. Коста хотел покинуть "Атлетико" по личным причинам, которые не разглашаются.

32-летний Коста провел за "Атлетико" 215 официальных матчей, забил 83 гола и отдал 36 результативных передач. Испанский форвард защищал цвета мадридского клуба с 2007 по 2012 год, после чего перешел в "Челси" и в 2012 году вернулся в "Атлетико".

За свою карьеру Коста дважды становился чемпионом Англии. Вместе с "Атлетико" выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

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