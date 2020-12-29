"Атлетико" расторг контракт с двукратным чемпионом Англии

29 декабря, 2020, 15:50

"Атлетико" расторг контракт с испанским форвардом Диего Костой

Об этом сообщает официальный сайт "Атлетико".

Решение расторгнуть контракт стороны приняли по обоюдному согласию. Коста хотел покинуть "Атлетико" по личным причинам, которые не разглашаются.

32-летний Коста провел за "Атлетико" 215 официальных матчей, забил 83 гола и отдал 36 результативных передач. Испанский форвард защищал цвета мадридского клуба с 2007 по 2012 год, после чего перешел в "Челси" и в 2012 году вернулся в "Атлетико".

За свою карьеру Коста дважды становился чемпионом Англии. Вместе с "Атлетико" выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

22 декабря в 15-м туре Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:0.